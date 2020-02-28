السعودية تمنع مواطني دول الخليج من زيارة مكة والمدينة

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الرياض: قررت السعودية الجمعة منع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب وزارة الخارجية. وقالت الوزارة انه "تعليق مؤقت" ينطبق على مواطني سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت. لكنها لم تحدد ما إذا كان الحظر ينطبق أيضًا على السعوديين.



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