دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تبيع نسخ Galaxy Z Flip المتاحة خلال 9 دقائق في الصين وساعة في الهند

سامسونج تعيش لحظات سعيدة بطلب كبير على هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي في أكبر الأسواق في الصين و الهند.

أعلنت سامسونج قبل أسبوعين تقريبًا عن هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي والذي يحمل تصميمًا مختلفًا عن الجيل الأول، وعلى ما يبدو أن الهاتف يقابله طلبًا كبيرًا في أكبر الأسواق العالمية وخاصة في السوق الصيني والسوق الهندي والذين يعتبران علامة فارقة لشركات الهواتف. حيث تمكنت الشركة من بيع جميع النسخ المتاحة للشراء المسبق في الهند خلال ساعة، فيما باعت جميع النسخ الأولية في الصين خلال 9 دقائق فقط!

سامسونج قالت أن الكمية المتاحة للشراء المسبق لهاتف Galaxy Z Flip في الهند بيعت خلال ساعة، وسيتم اتاحة مجموعة غيرها.

فيما صرحت الشركة أن الكمية المطروحة للبيع في الصين أكبر أسواق الهواتف الذكية، انتهت خلال 9 دقائق من عرضها فقط.

الشركة الكورية بدورها لم تتحدث عن حجم الهواتف التي عرضتها للطلب المسبق والشراء في الهند والصين، وبالتالي يصعب معرفة إذا ما كانت أعداد الهواتف المباعة كبيرة جدًا أم مجرد حركة منها لزيادة اهتمام المستخدمين باللعب على عامل الندرة.

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على العموم، يعتبر هاتف سامسونج Z Flip من أحدث الابتكارات وفي نفس الوقت أرخص الأجهزة القابلة للطي المتاحة بالسوق.

وبالتالي، ربما يساهم سعر الهاتف في زيادة الإقبال على الشراء بشكل أكبر من العام الماضي.

المصدر:

IndiaToday – SamMobile

التدوينة سامسونج تبيع نسخ Galaxy Z Flip المتاحة خلال 9 دقائق في الصين وساعة في الهند ظهرت أولاً على عالم التقنية.