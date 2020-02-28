مصدر طبي: مقتل متظاهر وإصابة 9 في اشتباكات ببغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قُتل متظاهر وأُصيب 9 آخرون بجروح، الجمعة، جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين وسط العاصمة العراقية بغداد، حسبما أفاد مصدر طبي.

وقال المصدر، الذي يعمل بدائرة صحة الرصافة، في تصريح للأناضول، إن متظاهرا قُتل بالرصاص الحي وأصيب 9 آخرون بالرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

ولم يوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، مدى خطورة الإصابات.

من جانبه، قال الناشط في الاحتجاجات، ذياب الحيدري، إن الضحايا سقطوا خلال محاولة قوات الأمن الوصول إلى ساحة التحرير، معقل المحتجين المناوئين للحكومة، من جهة ساحة الخلاني.

وأوضح أن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وقعت قرب نفق ساحة التحرير؛ حيث بدأ الأمن بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بينما رد المتظاهرون برشق الحجارة والزجاجات الحارقة.

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وبذلك، يرتفع عدد الضحايا في صفوف المتظاهرين في بغداد، الجمعة، إلى 13، حيث أصيب 4 محتجين قبل ساعات في الموقع ذاته، وفق ما أبلغ مصدر طبي الخليج 365.

والخميس، فشل البرلمان، في عقد الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو نصف النواب على الأقل (165 من أصل 329).



ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.



وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف علاوي بتشكيل حكومة جديدة.



ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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