ميركل تدين الهجوم الوحشي على القوات التركية في إدلب

برلين / أربيل باشاي، جنيد قره داغ / الخليج 365ميركل خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي:

- دعت النظام وداعميه إلى وقف اعتداءاتهم على إدلب

- أعربت عن تعازيها في الجنود الأتراك الذين قضوا في إدلب

- اتفق الزعيمان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هجوم النظام السوري الذي وصفته بـ"الوحشي" ضد القوات التركية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ودعت النظام وداعميه إلى وقف اعتداءاتهم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين ميركل والرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة.

وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان وميركل بحثان التطورات الأخيرة في إدلب، والأزمة السورية، إضافة إلى قضايا التعاون والعمل المشترك في مسائل إقليمية.

فيما أفاد بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت، حول الاتصال الهاتفي، بأن "ميركل أدانت الهجوم الوحشي ضد القوات التركية، ودعت النظام السوري وداعميه إلى وقف إعتداءاتهم".

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وأعربت ميركل، خلال الاتصال، عن تعازيها في الجنود الأتراك الذين استشهدوا في إدلب ومحيطها، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين متفقان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل، والبدء بمباحثات سياسية بأقرب وقت ممكن من أجل تحقيق ذلك.

ولفت إلى أن ميركل تعهدت بتضامن الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتقديم الدعم الإنساني للمهجرين في إدلب.

يأتي ذلك في ظل توتر الأوضاع بمحافظة إدلب غداة استشهاد 33 جنديا تركيا وإصابة 32 آخرين، الخميس، في قصف جوي لقوات النظام السوري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.