غوتيريش: وقف النار بإدلب ملح الآن قبل خروج الوضع عن السيطرة

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، أن وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمالي سوريا هو الحاجة الأكثر الحاحا الآن قبل خروج الوضع عن السيطرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ووصف غوتيرش استهداف القوات التركية من قبل قوات النظام السوري في إدلب، الخميس، بـ "أكثر اللحظات إثارة للقلق خلال فترة الصراع بسوريا".
وأكد على أن "الحاجة الأكثر إلحاحا الآن هي الوقف الفوري لإطلاق النار قبل أن يصبح الوضع خارج السيطرة تماما".
وأضاف: "في جميع اتصالاتي مع مختلف الأطراف، كانت رسالتي واضحة وبسيطة: تراجعوا عن حافة التصعيد".
وأردف قائلا: "لقد حذرت في الأيام الأخيرة مرارا وتكرارا من خطر التصعيد الخطير للأعمال العدائية شمالي سوريا دون اتخاذ إجراءات عاجلة".
وتابع: "نحن أمام واحدة من أكثر اللحظات إثارة للقلق خلال فترة الصراع السوري وكما هو الحال دائمًا ، يدفع المدنيون الثمن الباهظ".
ومساء الخميس، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على إدلب.
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