ترامب يدين استهداف النظام السوري لجنود أتراك في إدلب

واشنطن / الخليج 365
أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الهجوم الذي شنه النظام السوري على قوات تركية في محافظة إدلب، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان: "ترامب أعرب في اتصاله مع أردوغان عن إدانته للهجوم الذي استهدف جنودا للجيش التركي في إدلب".
وأضاف: "ترامب جدد دعمه جهود تركيا لتخفيف الاشتباكات شمالي سوريا ومنع وقوع كارثة إنسانية هناك".
وأشار إلى أن الرئيسين اتفقا على ضرورة وقف هجمات النظام السوري وداعميه روسيا وإيران على إدلب؛ للحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى ونزوح السكان من مناطقهم.
يأتي ذلك في ظل توتر الأوضاع بمحافظة إدلب غداة استشهاد 33 جنديا تركيا وإصابة 32 آخرين، الخميس، في قصف جوي لقوات النظام السوري.
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