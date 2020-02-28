لبنان يعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى أربعة

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
أعلن لبنان الجمعة، تشخيص حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة بيروت، نقلت لوحدة العزل في "مستشفى رفيق الحريري" الحكومي.
وقال المستشفى في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول الفيروس، إنه تم تشخيص حالة جديدة مصابة من الجنسية السورية، تم نقلها لوحدة العزل لتلقي العلاج اللازم.
وأوضح أن "وضع أول حالتين مستقر، وهما في وحدة العزل وتتلقيان العلاج اللازم بينما الحالة الثالثة من الجنسية الإيرانية غير مستقرة لأنه يعاني من أمراض مزمنة ومتقدم في السن وهو يخضع للعلاج".
ولفت إلى أن هناك 20 حالة في منطقة الحجر الصحي، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهولاء جاءت "سلبية"، أي خالية من الفيروس.
وفي 22 فبراير/ شباط الجاري، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما أعلنت الأربعاء، عن الحالة الثانية، والخميس، عن الثالثة، لأشخاص قادمين من إيران.
وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.
ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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