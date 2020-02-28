الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلنت وزارة الصحة بالبحرين اليوم الجمعة تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا إحداهما سعودية مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 38. وقالت الوزارة إن الحالة الثانية هي مواطنة بحرينية وإن الاثنتين جاءتا من إيران في رحلتين جويتين غير مباشرتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا إحداهما سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.