"نواب طرابلس" يدعو سلامة إلى الضغط على حفتر لوقف القتال

طرابلس / وليد عبد الله / الاناضول

دعا مجلس النواب بالعاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد غسان سلامة بالضغط على الجنرال المتقاعد خليفة حفتر لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس مجلس النواب، حمودة أحمد سيالة، نشرته الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك".

وجدد سيالة دعوته سلامة إلى "ممارسة ولو جزء ضئيل من الضغط على الطرف الذي يرفض وقف إطلاق النار وعطل جولات الحوار بانسحابه منها، وها هو الآن يرتكب جرائم حرب بحق العاصمة وأهلها (في إشارة إلى حفتر)، بدلا من تركيز الضغط على الأطراف التي تواجدت فعليا في جنيف".

وأعرب عن أسفه الشديد حيال عمليات القصف المتكررة التي تتعرض لها طرابلس وكان آخرها صباح الجمعة.

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وطالب سيالة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي ومعاقبة مخالفيها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا تعليق الملاحة في مطار معيتيقة الدولي إثر استهدافه وعدد من الأحياء السكنية في طرابلس من قبل مليشيات حفتر بأكثر من 60 صاروخ غراد.

وتتواتر انتهاكات حفتر لتفاهم وقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.