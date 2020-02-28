فرنسا تدين مخالفة روسيا والنظام السوري تعهداتهما حول إدلب

باريس / الخليج 365

أدان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان النظام السوري وروسيا، الجمعة؛ لعدم إيفائهما بتعهداتهما أكثر من مرة حول اتفاقية خفض التصعيد في منطقة إدلب.

جاء ذلك في بيان نشره لودريان بيانا عقب اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقال الوزير الفرنسي في البيان: "تقدمت بالتعازي لتركيا في مقتل عدد من جنودها في إدلب، الخميس، وأعربت على تضامننا معها".

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وأضاف أنها أعرب، خلال الاتصال، عن إدانته لروسيا والنظام السوري جراء عدم وفائهما بتعهداتهما فيما يخص اتفاق خفض التصعيد بإدلب، وعدم إظهار الاحترام الكامل للقوانين الإنسانية في أكثر من مناسبة.

وأردف: "لقد جددت دعوة فرنسا للنظام السوري وروسيا لوقف هجومهما العسكري في شمال غرب سوريا، والاحترام الكامل لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والعودة إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خريف 2018".

وأكد على ضرورة مواصلة روسيا للمفاوضات مع تركيا بخصوص وقف التصعيد في إدلب، متقدما ببالغ الشكر لأنقرة جراء المساعدات التي تقدمها للاجئين السوريين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.