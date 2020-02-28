مسؤولون أوروبيون يعزون تركيا في شهدائها بإدلب

أنقرة / الخليج 365

واصل مسؤولون ودبلوماسيون غربيون، الجمعة، تقديم التعازي لأنقرة في الجنود الأتراك الذين ارتقوا شهداء إثر قصف جوي للنظام السوري استهدف مواقعهم في إدلب.

إذ قدم وزير الخارجية الجورجي الكساندر خوتيسياشفيلي، عبر بيان، تعازيه لأهالي الشهداء وللشعب التركي.

وأضاف: "تركيا دولة صديقة وشريك استراتيجي. نحن قلقون من استهداف النظام السوري للقوات التركية في إدلب".

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أيضا، نشر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا، كريستيان برغر، تعازيه الخالصة لتركيا، معربا عن مشاركتها الألم الذي تعيشه إثر استشهاد عدد من جنودها.

من جانبه، عبر السفير الأمريكي في أنقرة، عبر تغريدة على "تويتر"، عن تعازيه الحارة للشعب التركي باستشهاد عدد من جنوده في هجوم على إدلب وصفه بـ"الشنيع".

كما نشرت السفارة البريطانية في أنقرة تعزية، عبر "تويتر"، قالت فيها: "تقدم المملكة المتحدة تعازيها الخالصة لصديقتها وحليفتها في الناتو تركيا".

وفي وقت سابق، أعلنت تركيا استشهاد 33 جنديا إثر هجوم شنته قوات النظام السوري على مواقعها بمحافظة إدلب، شمال غربي .

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