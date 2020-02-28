ضمك يهزم الحزم بثلاثية

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن فريق ضمك الأول لكرة القدم من تحقيق الفوز على ضيفه الحزم بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبزالعزيز بالمحالة ضمن الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خرج الفريقان في زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي فيما لم ينجح مهاجمو الفريقين من تحقيق نتيجة إيجابية وظل التعادل سيد الموقف حتى قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، إذ فجر ضمك شباك الحزم بثلاثية مكنته من تحقيق الثلاث نقاط.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق فاروق الشافعي عند الدقيقة ٧٧ من زمن الشوط الثاني، وألحقه إيميليو زيالا بالهدف الثاني عند الدقيقة ٨٦، ليختتم زيالا الثلاثية عند الدقيقة ٩١ من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز يرفع ضمك رصيده إلى 17 نقطة في المرتبة الـ14 بينما يتوقف الحزم عند النقطة الـ22 في المرتبة الـ12 .