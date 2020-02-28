دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة رسميًا لعبة الرعب والبقاء Dead by Daylight ستصل أندرويد هذا الربيع

بعد عدة وعودات عن قرب الإطلاق، لعبة Dead by Daylight ستكون متاحة ورسميًا على أندرويد الربيع القادم.

إن كنتم تتذكرون فقد أعلن استوديو Behavior Interactive أن لعبته Dead by Daylight ستصل نظام أندرويد قبل نهاية عام 2019، وستكون نسخة مجانية، على أن يكون الإطلاق الأولى محدودة في مناطق معينة حول العالم، لكن هذا لم يحصل أبدًا لأسباب لم يتم تداولها، في تحديث جديد بخصوص اللعبة، تم الإعلان وبشكل رسمي عن إتاحة لعبة الرعب والبقاء هذه على أندرويد ربيع هذا العام.

من جانبه أيضًا، لم يُقدّم مُطوري اللعبة أي شيء يُحدد الموعد المحدد لإطلاق لعبة Dead by Daylight، مما يعني أن تاريخ الإصدار الدقيق ما زال مجهولًا، ومع ذلك يُمثّل إعلان اليوم أيضًا بداية التسجيل المُسبق للعبة من على متجر جوجل بلاي، حيث سابقًا لم يكن للمستخدمين سوى خيار التسجيل المسبق على الموقع الرسمي للعبة على الويب.

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أخيرًا، سيُتاح لمن يرغب في التسجيل المسبق بلعبة Dead by Daylight فرصة لكسب مكافآت فور إطلاق النسخة الرسمية والنهائية للجميع، على رأس هذه المكافآت، أسلحة وشخصيات فريدة وغير ذلك الكثير.

التسجيل المُسبق لـ لعبة DeadbyDaylight على متجر جوجل بلاي.

التدوينة رسميًا لعبة الرعب والبقاء Dead by Daylight ستصل أندرويد هذا الربيع ظهرت أولاً على عالم التقنية.