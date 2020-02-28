إيران تعلن رسميا وفاة 34 شخصا بفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty فتاتان ترتديان كمامات صحية في طهران

وأضاف في بيان بثه التلفزيون الإيراني الرسمي أن إجمالي عدد المصابين بلغ 388 شخصا.

وكانت إيران قد سجلت 8 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

شاهد أيضا: "خرافات غريبة" عن كورونا.. احذرها

مقدم من Sky News

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي تونس.. تحديات أمام حكومة الفخفاخ أدت حكومة إلياس الفخفاخ في تونس اليمين الدستورية عقب حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب. ونستعرض في هذا التقرير أهم التحديات التي تواجه هذه الحكومة. سكاي نيوز عربية

السفير الصيني بالقاهرة: تحسن في جهود مواجهة فيروس كورونا قال السفير الصيني في القاهرة ليو لي كينج إن 32 ألفا ممن أصيبوا بفيروس كورونا في الصين تماثلوا للشفاء. واستعرض كينج الذي كان يتحدث أمام اجتماع وزراء الصحة العرب في القاهرة، جهود الصين في مواجهة كورونا. سكاي نيوز عربية

نقص حاد بالكمامات في الأسواق الطبية الأردنية شهدت أماكن بيع الكمامات في الأردن نقصا كبيرا في المعروض، بعد إقبال المواطنين على شرائها، لمواجهة انتشار فيروس كورونا. لكن المعنيين يتحدثون عن عمليات احتكار وتهريب للكمامات، بهدف استغلال حالة الطلب الكبير عليها. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان "خرافات غريبة" عن كورونا.. احذرها سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

غير أن الرقم الرسمي المعلن في إيران، لا يعبر عن الوضع الحقيقي حسب بعض التقارير الغربية، التي قالت إن سلطات طهران تتعمد "إخفاء" الرقم الحقيقي، لتجنب إثارة الذعر.



وتفيد تقارير كندية أن عدد المصابين بالفيروس المستجد في إيران، يزيد على 18 ألف حالة، مما يعني أضعاف الرقم المعلن.

أخبار ذات صلة

وقد بلغ عدد الإصابات خارج الصين 3474 حالة في 44 دولة و54 وفاة، وفي الصين بلغ عدد الحالات حتى الساعة السادسة من صباح يوم أمس الخميس بتوقيت جنيف 78630 حالة و2747 وفاة، بحسب منظمة الصحة العالمية.