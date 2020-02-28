شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عملية إجلاء الرعايا اليمنيين من ووهان الأحد المقبل إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة اليمنية في بكين أن عمليات إجلاء الرعايا اليمنيين فى ووهان بالصين ستبدأ فجر الأحد المقبل، على أن تستضيفهم دولة الإمارات خلال فترة الحجر الصحى، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية تواصلها مع الطلاب اليمنيين فى مدينة ووهان، التى انتشر بها فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.

وكان سفير اليمن في الصين، أحمد جابر، قال فى وقت سابق إن عملية إجلاء للطلاب اليمنيين وعائلاتهم من مدينة ووهان ستتم قريباً.

وأكد طلاب يمنيون في مدينة ووهان -مركز انتشار فيروس كورنا القاتل بالصين- أن السفارة اليمنية طلبت منهم تزويدها بأسماء وبيانات الراغبين في الإجلاء.

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ويخضع 187 من الطلاب اليمنيين وعائلاتهم في مدينة ووهان للحظر الصحي المفروض، وقالت الخارجية اليمنية إنها على اتصال مباشر مع طلابها في مدينة ووهان الذي انتشر فيها فيروس كورونا منذ بدء الأزمة، وبتوجيهات من قيادة الدولة نقوم بالتنسيق مع السلطات الصينية وسفارتنا في الصين وترتيب الإجراءات اللازمة لتوفير ما يحتاجونه وبحث إمكانية إجلائهم مع السلطات المعنية.





وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي إنه تم الترتيب لنقل الطلاب اليمنيين من الصين إلى حجر صحي مؤقت في دولة الإمارات قبل أن يتم إعادتهم إلى اليمن، مثمنا موقف الإمارات وتعاونها والمساعدة فى عملية إجلاء طلابنا اليمنيين في مدينة ووهان الصينية المنتشر فيها وباء فيروس كورونا".

وأضاف الوزير أنه تم وضع الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلاب ووضعهم في الحجر الصحي المؤقت في الإمارات قبل إعادتهم إلى أرض الوطن.