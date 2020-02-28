شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: أوضاع كورونا حتى الآن لا تستدعى تعطيل العمل بالدوائر الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مركز التواصل الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم ، أن الأوضاع الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لا تستدعى تعطيل العمل فى الدوائر الحكومية، وأضاف المزرم - فى تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة أن من قررت لهم وزارة الصحة الحجر المنزلى فقط، هم المعفيون فقط من التواجد على رأس عملهم.



وكان رئيس مركز التواصل الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن أمس الخميس، وقف العمل بنظام البصمة مؤقتا بجميع الجهات الحكومية، ابتداء من أول مارس المقبل، فى إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وأشار الى أن وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 45 حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا.

‏وكشف الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، حول مستجدات الفيروس، مؤكدا أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد وصل إلى 45 حالة وجميعهم حالتهم مستقرة، مؤكدة أن هناك تعاون مستمر بين الوزارة وجميع الجهات المعنية للتصدى لهذا الفيروس.