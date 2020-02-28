ألمانيا تدين استهداف النظام السوري للقوات التركية في إدلب

برلين/ جنيد قره داغ/ الخليج 365

أدانت الحكومة الألمانية، الجمعة، الهجوم الذي شنّته قوات النظام السوري على الجنود الأتراك في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة ستيفين سيبرت، في تصريح صحفي، تطرق فيها إلى استشهاد 33 جندي وإصابة 32 آخرين في هجوم مساء الخميس.

وقال سيبرت: "ندين الهجوم الذي استهدف أماكن تواجد القوات التركية وأسفر عن مقتل أكثر من 30 جنديا تركيا وعدد من الجرحى".

وأضاف أن بلاده تتابع التوتر العسكري في شمال غربي سوريا "بقلق شديد".

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ولفت إلى أن الحادث زاد من التوترات في المنطقة، وأظهر مدى الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في إدلب، مؤكدا أهمية إجراء محادثات سياسية بهذا الصدد.

وأشار سيبرت إلى ضرورة إجراء لقاء رباعي ألماني، تركي، فرنسي، روسي، في أقرب وقت، عقب التطورات التي شهدتها إدلب الخميس.

وحول الأنباء التي أفادت أن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا، قال سيبرت، إن المستشارة أنجيلا ميركل، أجرت اتصالا هاتفيا صباح الجمعة، مع رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس (دون ذكر تفاصيل).

وأضاف أن ميركل ستجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت لاحق الجمعة.

يأتي ذلك إثر تصاعد التوتر في إدلب، غداة استشهاد 33 جنديا تركيا وإصابة 32 آخرين، مساء الخميس، في هجوم شنته قوات النظام السوري على إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.