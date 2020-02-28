الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراتي الأهلي والهلال في دوري الأبطال

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صحيفة الخليج الالكترونية
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مبارتين أخريين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك وسط المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المتفشي في الصين والذي انتقل إلى دول أخرى.
وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة عن تأجيل مباراتي أهلي جدة أمام الشرطة العراقي، والهلال أمام باختاكور الأوزبكي، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات .
وجاء ذلك بعد قرار سابق من الاتحاد الآسيوي قضى بتأجيل مباراتي النصر أمام سباهان أصفهان الإيراني والتعاون أمام بيرسبوليس الإيراني، بسبب فيروس كورونا.
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