زعيم الأغلبية بالنواب الأمريكي يحث على دعم تركيا في إدلب

واشنطن / الخليج 365زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، ستيني هوير:

- يجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع تركيا لحماية المدنيين، كما ينبغي التحرك بصورة عاجلة

- الوضع في سوريا مأساوي، والكارثة التي تطرأ في إدلب مروعة..

دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، ستيني هوير، الجمعة، إلى التضامن مع تركيا في أعقاب هجوم لقوات النظام السوري في إدلب مساء الخميس، أدى لاستشهاد 33 جنديا تركياً.

وقال هوير، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الوضع في سوريا مأساوي، والكارثة التي تطرأ في إدلب مروعة".

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وأضاف "ملايين النساء والأطفال يحاولون النجاة بأنفسهم ولا مكان يلجؤون إليه".

ودعا هوير الولايات المتحدة إلى "العمل مع تركيا لحماية المدنيين، كما ينبغي التحرك بصورة عاجلة".

وفي وقت سابق الجمعة، قال والي هطاي التركية، رحمي دوغان، إن 33 جنديا ارتقوا شهداء إثر هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب، الخميس، فضلًا عن 32 مصاباً.

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