"الإخوان المسلمين" تعزّي بشهداء الجيش التركي في إدلب السورية

إسطنبول/ الخليج 365

تقدمت جماعة "الإخوان المسلمين" اليوم الجمعة بخالص التعازي بشهداء الجيش التركي الذين ارتقوا في القصف "الغادر" في ريف إدلب السورية من قبل قوات بشار الأسد.



وذكر بيان أصدره المكتب العام للجماعة، "نتقدم بخالص التعازي لشهداء الجيش التركي الذين ارتقوا في القصف السوري الغادر في ريف إدلب السورية من قوات الأسد وأعوانه".

وقال البيان "أولئك الشهداء اختلطت دماءهم بدماء إخوانهم السوريين حيث تقف تركيا وحيدة تدافع عن شعب مظلوم تكالب عليه خونة الأمة بمعاونة الروس الغاصبين".

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واستدرك "إننا وإذ نعلن انحيازنا الكامل لتركيا في دفاعها عن شعب سوريا الأبي وعن حقها في الرد على القصف الغادر نؤكد أيضا أنها لحظة فارقة تستبين فيها المواقف وتتراص الصفوف ليوم يرونه بعيدا ونراه قريبا".

وأعلن المكتب العام للجماعة عن "دعمه الكامل لقضية الشعب السوري العادلة وحقوقه المشروعة في تقرير مصيره واختيار من يحكمه ومحاكمة النظام الطائفي المجرم هناك".

وفي وقت سابق الجمعة، قال والي هطاي التركية، رحمي دوغان، إن 33 جنديا تركيا ارتقوا شهداء إثر هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب، الخميس، فضلًا عن 32 مصاباً.

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