الصين تسجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة على بر الصين الرئيسي إلى 78824.
وارتفع عدد الوفيات بسبب التفشي في بر الصين الرئيسي إلى 2788 بانتهاء يوم الخميس بإضافة 44 حالة وفاة جديدة.
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