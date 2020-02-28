وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء. وأوضح المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: طبيب جراحة القلب (الظهران)، فني تخطيط القلب (الظهران)، أخصائي الطب الباطني (الظهران)، أخصائي أشعة (الأحساء)، مساعد فني تخطيط صدى القلب (الأحساء)، أخصائي أشعة (الظهران)، أخصائي تمريض- العيادات الخارجية والرعاية الأولية (الظهران)، أخصائي تمريض- وحدة الجراحة (الظهران). لمعرفة التفاصيل أضغط هنا

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