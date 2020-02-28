شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يحذر: لا ترتدي «الكمامة» إلا في هذه الحالات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الدكتور فهد الخضيري، أخصائي علم المسرطنات، إن فيروس كورونا في الصين تحول من الانتشار إلى حالة الانحسار، إذ قل تسجيل الحالات اليومية، مرجعا ذلك إلى الضوابط الصحية واللوائح في التحكم بانتشاره، مشيرا إلى أن بداية الانحسار في الصين سيكون لها صدى في الدول الأخرى.
وأضاف الخضيري خلال استضافته بقناة الإخبارية: “إنه لا ينصح بلبس الكمامات إلا للمصاب لئلا ينشر الفيروس وكذلك المخالط للمصاب والممارس الصحي ليتقي الإصابة”.
وأضاف: “لا داعي للبس الكمامة إلا إذا جالست مصاب أو مشتبه به، وتجنب الأماكن المزدحمة، واغسل يدك قبل تناول الأكل وقبل أن تلمس فمك وأنفك، ولا تلبس كمامة في مطار دولي لئلا يشتبهوا بك ويوقفونك للحجر”.
لا ينصح بلبس الكمامات الا للمصاب لئلا ينشر الفيروس وكذلك المخالط للمصاب والممارس الصحي ليتقي الاصابة،ولا داعي للبسها الا اذا جالست مصاب. او مشتبه به، وتجنب الاماكن المزدحمة، واغسل يدك قبل تناول اكل وقبل ان تلمس فمك وانفك.❌ ولاتلبس كمام في مطار دولي!لئلا يشتبهوا بك ويوقفونك للحجر— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) February 27, 2020
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