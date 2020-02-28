لأول مرة.. "ناسا" تنشر فيديو لسطح القمر بدقة "4K"

دبي - بواسطة محمد فارس © سطح القمر سطح القمر

كتب - عاصم الأنصاري:

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو يصور القمر، والذي تم التقاطه أثناء رحلة رواد الفضاء "أبولو 13".

ووفق ما ذكرت "سي إن إن"، صور الفيديو بدقة "4K"، باستخدام بيانات "Lunar Reconnaissance Orbiter"، وهي سفينة فضائية آلية تدور حول القمر.

وقالت ناسا إن رواد الفضاء كانوا في الظلام لمدة ثماني دقائق، عندما كانوا بين الغروب وشروق الشمس، حتى برزت التضاريس القمرية.

ويظهر الفيديو، تنقل وكالة الفضاء حول أجزاء من القمر لأكثر من دقيقة، وتدور في الخلفية بعض الموسيقى، وبعد ذلك ترى الأرض، وينتهي بإظهار المسار الذي اتخذه رواد الفضاء حول القمر للوصول إلى الأرض بأمان، وكان هذا المقطع مُسرعاً قليلاً، ليختصر وقتنا جميعاً.

جدير بالذكر أن رواد فضاء "أبولو 13"، وجون سويجريت وفريد هايس وجيمس لوفيل، خططوا للهبوط على سطح القمر، ولكنهم فقدوا استخدام خزان الأكسجين الضروري لتزويد الهواء والطاقة، وحينها قال سويجريت كلماته الشهيرة: "هيوستن، لدينا مشكلة هنا".

وقام الطاقم المكون من ثلاثة أفراد بإدارة القمر بنجاح وعادوا بأمان إلى الأرض.

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