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البحرين تكشف عن الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا

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تخضع الحالات الـ33 المصابة للعلاج الراعاية دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تخضع الحالات الـ33 المصابة للعلاج الراعاية أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، أن جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر وتتماثل للشفاء.

وأكدت صفاء الخواجة، استشارية الأمراض المعدية بوزارة الصحة البحرينية، أن جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وأشارت الخواجة إلى "أن الحالات التي تم تسجيلها والبالغة 33 حالة تم إخضاعها للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، حيث تظهر جميعها تحسنا ملحوظا وتتماثل للشفاء بصورة إيجابية"، حسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين.

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 ونوهت المسؤولة البحرينية بضرورة قيام جميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران، أو إحدى الدول الموبوءة في الشهر الجاري الاتصال بشكل فوري على الجهات المختصة لجدولة موعد الفحص باعتبارهم مصدرا لنشر الفيروس لعائلاتهم والمجتمع.

وشددت الخواجة على ضرورة التقيد بتعليمات إجراءات الحجر المنزلي لمنع تفشي الفيروس، مشيرة إلى أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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