شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ نجف العراقية يتعاقد مع معمل الخياطة لشراء مليون كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ النجف الأشرف لؤى الياسرى، التعاقد مع معمل الخياطة لشراء مليون كمامة.

وقال الياسرى خلال جولة فى معمل خياطة النجف: إن"المحافظة اتفقت مع المعمل لإنتاج كمامات طبية لمحافظة النجف والدوائر والمذاخر والصيدليات" ،لافتاً إلى أن"المعمل بدأ بخط إنتاج الكمامات وبأسعار رخيصة جداً" حسبما جاء فى وكالة الأنباء العراقية(واع).

وأشار إلى أن"مديرية الصحة تعاقدت على شراء مليون كمامة"، مبيناً أن"المحافظة ستوفر مبالغ من هيأة الإعمار، وقد تصل التعاقدات مع المعمل إلى 10 ملايين كمامة".

وأضاف الياسرى أن طاقة الإنتاج قد تصل إلى 50 ألف كمامة فى اليوم، قابلة للزيادة"، مؤكداً أن"الهدف من إنتاج الكمامات فى معمل خياطة النجف، هو لضرب الفاسدين الذين قاموا برفع أسعار الكمامات واستغلال هذا الظرف".

من جانبها ذكرت وزارة الصناعة والمعادن فى بيان أن"ملاكات مصنع الألبسة الرجالية فى النجف الأشرف باشرت إنتاج كمامات طبية بمعدل 40 ألف إلى 50 ألف كمامة يومياً قابلة للزيادة لدعم المنتج الوطنى وسد النقص الحاصل فى المحافظة".

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وقد كثفت السلطات العراقية اليوم الخميس من تشغيل خطوط انتاج بكامل طاقتها للكمامات على مستوى جميع المحافظات لمنع انتشار فيروس كورونا، وأعلنت دائرة صحة محافظة الانبار العراقية الخميس، اغلاقها دور السينما والمقاهى والنوادى والمنتديات حتى اشعار اخر للحفاظ على خلو المحافظة من فيروس "كورونا".

وقال مدير عام الدائرة خضير خلف شلال فى حديث لقناة "السومرية نيوز" إنه ""استنادا الى الامر الديوانى المرقم 55 لسنة 2020، تم غلق كافة دور السينما والمقاهى والنوادى والمنتديات الاجتماعية فى المحافظة وحتى اشعار اخر"، وأضاف شلال، أن "قرار الاغلاق للحفاظ على خلو الأنبار من فايروس كورونا".

قالت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس إنها اكتشفت حالة إصابة سادسة بفيروس كورونا وهي لشاب عراقي فى بغداد عاد إلى البلاد من إيران، وهى الحالة الأولى فى العاصمة العراقية بغداد.