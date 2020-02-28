سامسونج تطرح فيديو يوضح مراحل تجميع "جالكسي إس20 ألترا"

دبي - بواسطة محمد فارس © جالكسي إس20 ألترا جالكسي إس20 ألترا كتب - عاصم الأنصاري: نشرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع يوتيوب، يوضح مراحل تجميع هاتفها "جالكسي إس20 ألترا". ويظهر الفيديو الذي يبلغ مدته دقيقة واحدة، كيفية تجميع مكونات "جالكسي إس20 ألترا"، واحدة تلو الأخرى، مع إبراز اسم ومواصفات كل قطعة. وقالت سامسونج في تدوينة: "إننا في سامسونج تملؤنا روح السؤال والتحدي. إن هذا في صميم ابتكاراتنا، والقيمة المركزية التي تحكم إبداعنا”، مضيفة: "لمشاركة خبراتنا ومهاراتنا مع الجميع، أنشأنا مقطع فيديو يوضح لك كيفي بنى مهندسونا "جالكسي إس20 ألترا"، نريد منك أن تلقي نظرة على الابتكارات ذات المغزى التي تعمل خلف الكواليس داخل الجهاز".

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