شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 40 فلسطينيا عقب اقتحام الاحتلال الاسرائيلى جبل العرمة جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 40 فلسطينيا بينهم طفل بالاختناق والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط اليوم/الجمعة/ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلى إثر قيام الاحتلال باقتحام جبل العرمة جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ عن مصادر طبية القول، إن 40 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، الذى اطلقته جنود الاحتلال، وبالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة جبل العرمة.



فيما أكدت جمعية الهلال الأحمر بأنها نقلت طفلا 16 عاما جراء إصابته برصاصة فى الظهر خلال المواجهات الدائرة، وأوضحت الوكالة، أن المواجهات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال بالمنطقة ما زالت مستمرة، وأن سلطات الاحتلال أعلنت المنطقة التابعة لأراضى قرية بيتا جنوب نابلس منطقة عسكرية مغلقة حتى مساء اليوم.



وفى السياق، هاجم عشرات المستوطنين بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وأطلقت الرصاص الحى فى الهواء وصوب منازل ومحلات الفلسطينيين، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلى التى أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب الفلسطينيين الذين خرجوا لحماية منازلهم وممتلكاتهم.