وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البحرينية، فإنه في إطار تفعيل هذه الخطة، تدعو وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في إيران لتسجيل بياناتهم، من خلال الاتصال على رقم هاتف معلن.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية، من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين في إيران قبل وصولهم إلى المملكة.
وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى مطار البحرين الدولي، لفحصهم وحجرهم حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة في المملكة.
كانت وزارة الصحة البحرينية قد أعلنت، أمس، ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى 33 حالة، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تبدأ خطة لإجلاء مواطنيها من إيران بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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