نائب عراقي: اشتباه في إصابتين بـ"كورونا" ضمن مشروع مصفى كربلاء

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، صادق السليطي، تحدث عن وجود حالة اشتباه بإصابة عاملين كوريين اثنين بفيروس "كورونا" في موقع مشروع مصفى كربلاء.
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وطالب السليطي وزير النفط، بالإيعاز لكل الشركات والمواقع النفطية لمنع استقبال الكوادر الأجنبية من العاملين فيها لمدة لا تقل عن 3 أشهر لمنع انتشار الفيروس وحفاظا على أرواح باقي العمال من العراقيين، محذرا أن تلك الكوادر تختلط معهم أثناء العمل وقد تكون ناقلة للفيروس.
وأكد ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء المسح وفحص أماكن العمل التي يشتبه بظهور حالات مرضية للفيروس وتحديدا مشروع مصفى كربلاء.
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