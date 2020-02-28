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ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، صباح اليوم الجمعة، على لسان مجاهد أنه لم يصل إلى الوزارة أي بيانات حتى الآن بخصوص هذا الأمر، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية ولم يتم الوقوف على وجود بيانات بشأن تلك الحالتين.
وسبق أن صرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، أمس الخميس، بأن بلاده اكتشفت حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عددها الإجمالي إلى 38 حالة، موضحًا أن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا قد عادا مؤخرًا من رحلة إلى مصر.
يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان يوم الخميس، تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد لشخص "أجنبي" داخل البلاد. وأكدت الوزارة خروجه من مستشفى الحجر الصحي "بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل المعملية... بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".
وفي اجتماع لمتابعة إجراءات التعامل مع الفيروس، الخميس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه "لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر.. ولن نخفي شيئًا".
ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق مصري بشأن إعلان فرنسا خروج حالتي إصابة بكورونا من البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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