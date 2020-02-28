الاتحاد البريدي العالمي يوافق على مقترح قطري باستعادة الخدمات مع دول المقاطعة

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وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية – عبر حسابها الرسمي على "تويتر" – أن القرار يحث بقوة المدير العام للاتحاد البريدي العالمي لتعيين محكم ثالث، وذلك وفقاً لواجباته بموجب اللوائح العامة للاتحاد.
وقالت الهيئة إن دولة قطر تشكر كافة الجهود التي بذلها الاتحاد البريدي العالمي والدول الأعضاء في الاتحاد لمعالجة الوضع.
من جانبها، قالت البعثة القطرية بجنيف – عبر "تويتر" – إن أعضاء الاتحاد صوتوا بالأغلبية على قرار تقدمت به دولة قطر بشأن حث المكتب الدولي بشدة على تسمية المحكم الثالث، في الشكوى المقدمة من الدوحة ضد الدول الأربع، كما تم رفض الطلب الإماراتي بشأن تعطيل تشكيل هيئة التحكيم.
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