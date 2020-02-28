جاباروف: تركيا تحمي الإرهابيين في إدلب ويجب أن تتوقف عن ذلك

قال نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، إن تركيا لا تفي بالتزاماتها بمكافحة الإرهاب، وبسبب تصرفاتها أصبحت إدلب السورية معقلا للإرهابيين.

وشدد على أن مثل هذه الأعمال تشكل تهديدا للوضع ليس في سوريا فحسب وإنما في المنطقة بأكملها.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، بأنه تم اتخاذ عدد من التدابير لوقف إطلاق النار من جانب الجيش السوري بعد تلقي معلومات عن وقوع مصابين في صفوف الجيش التركي. وبحسب البيان فإن عددا من العسكريين الأتراك كانوا موجودين ضمن صفوف التشكيلات الإرهابية وتعرضوا لقصف الجيش السوري يوم 27 فبراير/ شباط في منطقة بهون. Advertisements

وفي وقت سابق أعلنت السلطات التركية مقتل 33 عسكريا بغارات الطيران العسكري السوري في إدلب، لتعلن لاحقا عن بدء عمليات قصف مواقع قوات الجيش السوري.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المحادثات التركية الروسية حول إدلب لم تحقق النتيجة المُرضية بعد وأن أنقرة مستعدة لبدء عملية عسكرية في هذه المنطقة.

من جانبه أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن دمشق ستواصل عملية تحرير محافظتي حلب وإدلب بغض النظر عن رد فعل تركيا.