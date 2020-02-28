الكويت: المصابون بفيروس كورونا بحالة جيدة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلنت الكويت عن رصد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وصلتا من إيران. وأعلن وزير الصحة الكويتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد بحالة جيدة.

وأوضحت وزارة الصحة وجود "كوادر مؤهلة للتعامل مع كورونا ولم تتم الاستعانة بأحد من الخارج". وتابعت: "هناك حالتان لمخالطين تم وضعهما بالحجر الصحي".

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ داخل البلاد 43 حالة، مشيرة إلى أن جميع المصابين قدموا من إيران.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبد الله السند في مؤتمر صحافي عقد الخميس، حول مستجدات الفيروس وعدد الإصابات به في البلاد، أنه تم تفعيل برامج للرصد وخطط الطوارئ للحد من انتشار المرض. كما أكد أن "هناك تواصلاً مستمراً مع منظمة الصحة العالمية".

وأضاف أن الوزارة طبقت أصول الحجر الموصى بها من قبل المنظمة العالمية.