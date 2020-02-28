البحرين: خطة لإجلاء المواطنين من إيران

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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أعلنت البحرين مساء الخميس، أنها بدأت تفعيل خطة لإجلاء مواطنيها المتواجدين في إيران، بعد تسجيل عشرات الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة لأشخاص قادمين من إيران.

وقال بيان للخارجية البحرينية، إن الخطة تهدف إلى إجلاء البحرينيين من إيران "للفحص والحجر نظرا لتفشي فيروس كورونا في مدنها"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بنا).

ودعت الوزارة البحرينيين المتواجدين في إيران إلى تسجيل بياناتهم لدى رقم هاتف مخصص لذلك.

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وأوضحت الخارجية أنه "بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة البحرين سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين في إيران قبل وصولهم إلى المملكة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى مطار البحرين الدولي لفحصهم وحجرهم حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة في المملكة".

وسجلت البحرين 33 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن، جميعهم أتوا من إيران.

وشهدت إيران أكبر عدد وفيات بالمرض خارج الصين، إذ بلغ 26 حالة وفاة حتى الآن، بينما وصل عدد الإصابات إلى 245.