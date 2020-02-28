هطاي/ الخليج 365

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وقياديون كبار من الجيش، زيارة إلى مشفى ولاية هطاي للاطلاع على وضع الجنود الأتراك الذين أصيبوا جراء هجوم شنيع في محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا.

وقال مراسل الخليج 365 إن أكار زار الجنود الذين يخضعون للعلاج في المشفى، وذلك برفقة قائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك آقيوز.

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وزير الدفاع التركي يزور الجنود المصابين جراء هجوم "إدلب"

وتلقى أكار وكبار القادة معلومات من الأطباء حول وضع الجنود.

وفي وقت سابق الجمعة، قال والي هطاي، رحمي دوغان، إن 33 جنديا ارتقوا شهداء نتيجة هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب، فضلًا عن 32 مصابًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.