أوقطاي: الأسد مجرم الحرب ونظامه سيدفعون الثمن غاليًا

أنقرة/الخليج 365
قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن "الأسد رأس دولة الإرهاب الذي سيخلده التاريخ كمجرم حرب، سيدفع هو ونظامه ثمن هجوم إدلب الجبان غاليًا"
جاء ذلك في بيان صدر عن المسؤول التركي، فجر الجمعة، تعليقًا على الهجوم الذي شنته قوات النظام السوري، بإدلب، شمال غربي سوريا، ضد عناصر الجيش التركي، وأسفر عن استشهاد العشرات منهم.
وتابع أوقطاي قائلا "أسأل الله أن يرحم شهدائنا، ويمن بالشفاء العاجل على مصابينا الذين راحو ضحية هذا الهجوم الجبان الذي استهدفهم بإدلب التي يوجدون بها لحماية حدود وطننا".
وفي وقت سابق اليوم، قال والي "هطاي"، جنوب شرقي تركيا، رحمي دوغان، إن 33 جنديا تركيا ارتقوا شهداء نتيجة هجوم شنته قوات النظام السوري بمنطقة إدلب، فضلًا عن 32 مصابًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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