مسؤول ياباني يسافر إلى لبنان في محاولة لإعادة غصن

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وكان غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو ونيسان" لصناعة السيارات، قد هرب من اليابان أواخر العام الماضي، بينما كان في انتظار محاكمته في جرائم مالية. وينفي كل الاتهامات المنسوبة إليه.
وقال غصن إنه فر إلى لبنان الذي قضى فيه طفولته لتبرئة ساحته. ولم يبرم لبنان معاهدة مع اليابان لتسليم المطلوبين.
وعاد غصن للتغريد على "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، حيث دعا إلى جمع توقيعات لعريضة تطالب بإطلاق سراح جريج كيلني المسؤول التنفيذي السابق في "نيسان"، الذي ألقي القبض عليه مع غصن.
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