الإمارت تعلق التنقل بالهوية لمواطنيها ومواطني "مجلس التعاون"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ستخدام بطاقة الهوية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ودول "التعاون"

وذكرت أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل، الجمعة الموافق 28/2/2020، وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الهيئة إلزامية استخدام وثيقه جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركه تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

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وتم استثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية، وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار، وتعتبر هذه الإجراءات مؤقته وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر.