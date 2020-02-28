الإمارت تعلق التنقل بالهوية لمواطنيها ومواطني "مجلس التعاون"

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وذكرت أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل، الجمعة الموافق 28/2/2020، وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتؤكد الهيئة إلزامية استخدام وثيقه جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركه تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
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الفيروس القاتل.. الإجراءات الوقائية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.