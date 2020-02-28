الكويت تلزم جميع المغادرين أراضيها بالتوقيع على تعهد بسبب «كورونا»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

فرضت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، على جميع المغادرين للبلاد من مطار الكويت أو أي من المنافذ البرية للبلاد بالتوقيع على تعهد بالبقاء في حجر صحي عند العودة إليها وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، فرضها إقرارا على جميع المغادرين من مطار الكويت أو المنافذ البرية يتم التوقيع عليه قبل مغادرتهم البلاد«، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضحت الوزارة «أن توقيع هذا الإقرار يأتي في ضوء اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) دوليا، والإجراءات الاحترازية الدولية المتخذة لمواجهة هذا الفيروس والتي قد تفرضها الدول لدخول ومغادرة المسافرين من وإلى الكويت في أي وقت».

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وذكرت أن «الإقرار يتضمن التزام المسافر بالأوامر واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية المتوجه لها وأن يقر عند عودته للكويت الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية من تاريخ وصوله البلاد ولمدة الحجر الصحي إن تطلب الأمر وفق الإجراءات المتبعة من السلطات المختصة بالكويت وذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم (8 لعام 1969)».

وأضافت أن «الإقرار يتضمن كذلك تعهد المسافر بالبقاء في مكان الحجر الصحي المحدد له من السلطات ووفق ما تقرره السلطات بمدة لا تقل عن 14 يوما مع التعاون التام معهم وذلك للحد من انتشار الفيروس في دولة الكويت وتقديم المصلحة العامة لحماية المجتمع من أي أمراض أو أوبئة».

وبينت أن «الإقرار يتضمن أيضا الالتزام بكل الإجراءات التي تراها الجهات الرسمية حماية له ولغيره وأنه في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات وفقا لمواد القانون المذكور سيعرض نفسه للعقوبات والمسائلة القانونية».