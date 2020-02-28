جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم اتخاذ عدد من التدابير لوقف إطلاق النار من جانب الجيش السوري بعد تلقي معلومات عن وقوع مصابين في صفوف الجيش التركي.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: تأمين إجلاء قتلى وجرحى الجيش التركي في إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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