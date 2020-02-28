إشادات بالاجراءات السعودية لمواجهة كورونا

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أشادت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها الإقليمي لشرق المتوسط بالإجراءات التي اتخذتها السعودية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأفاد المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، أنه بالنسبة للسعودية، وبقية الدول التي علقت أو ألغت أو أجلت المناسبات ذات التجمعات البشرية، بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، فإن هذه الإجراءات تتيح للسعودية فرصة لتعزيز تدابير مكافحة الأمراض داخل حدودها في الوقت الحالي.

الأزهر

بدوره أشاد الأزهر بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الراغبين في أداء مناسك العمرة أو الزيارة.

وقال في بيان إن هذه الإجراءات جائزة وواجبة لحفظ النفس، داعياً إلى توخي الحذر واتباع كل التعليمات الوقائية.

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السعودية خالية من كورونا

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن المملكة خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، وهي مستمرة في بذل أقصى الجهود لضمان عدم وصول المرض إلى أراضيها.

كما أكد المتحدث على تواصل المساعي وتطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، بما يضمن تعاملاً مثالياً مع هذا الفيروس، من خلال مجموعة من الخطوات الوقائية بتضافر جهود مجموعة من الأجهزة الحكومية في المنافذ المختلفة.

ونوهت وزارة الصحة إلى استشعار السعودية لمسؤوليتها تجاه حماية المواطنين والمعتمرين والزوار للمشاعر المقدسة، لافتة الانتباه إلى مجموعة القرارات التي اتخذتها السعودية في إطار هذه المسؤولية.