عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تعافيها.. كورونا يصيب يابانية للمرة الثانية

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بعد أن أعلن شفاؤها من فيروس كورونا، شُخصت امرأة يابانية بإصابتها بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) مرة أخرى، بعد تعافيها من الفيروس التاجي ومغادرتها المستشفى في يناير الماضي.



وتعيش السيدة اليابانية (40 عاما) في مدينة أوساكا غربي اليابان، وتعمل مرشدة سياحية، وسبق أن أصيبت بكورونا لأول مرة بعد عملها في حافلة مع سائحين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال مسؤولون حكوميون إنها أول حادثة من هذا النوع في اليابان.

وتأكدت إصابة المرأة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" للمرة الأولى في 29 يناير الماضي، فوضعت تحت المراقبة والرعاية في أحد المستشفيات اليابانية.

Advertisements

وبعد تعافيها تماماً، غادرت المستشفى في الأول من فبراير، على الرغم من معاناتها من السعال في ذلك الوقت.

وحتى بعد أسبوع من مغادرتها المستشفى، لم تظهر عليها أي أعراض، ولكنها عادت إلى الطبيب في 21 فبراير الجاري، تشتكي من آلام الحلق والصدر، ليعلن مسؤولون في أوساكا، الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية.

كما تبين إصابة سائق الحافلة السياحية الذي كان ينقل سياح ووهان الصينية، هو أيضا بالفيروس.

يذكر أن اليابان سجلت إصابة نحو 207 أشخاص بالفيروس، و4 حالات وفاة، فضلا عن إصابة نحو 700 شخص بالفيروس و4 وفيات على متن السفينة الموبوءة "دايموند برينسس" التي وضعت تحت الحجر الصحي قبالة اليابان.

وتوفي ما يقرب من 2800 شخص من فيروس كورونا حول العالم، وأصيب أكثر من 82 ألف شخص.