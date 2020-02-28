- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تصادر سيارة "بات مان" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موسكو تصادر سيارة بات مان
الجمعة 28 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
صادرت الشرطة الروسية سيارة الرجل الوطواط المعروفة باسم "باتموبيل" في موسكو، بعدما رصدتها تسير بدون لوحة أرقام ومع مقاسات مخالفة للأنظمة المعمول بها.
وتقدر قيمة السيارة بـ55 مليون روبل (770 ألف يورو)، وذكرت وسائل إعلام أن السيارة صنعت في الولايات المتحدة وأدخلت عليها تحسينات في روسيا.
وذكرت وسائل الإعلام أن السيارة البالغ طولها 6 أمتار وعرضها 4 أمتار أوقفت، السبت، من قبل شرطة المرور في وسط العاصمة الروسية.
وأوضحت شرطة موسكو، في بيان: "السيارة غير مسجلة لدى الهيئات الرسمية، ولا تملك رخصة لنوع السيارات هذا أو إذنا بالسير على الطرقات".
وأضافت: "قاس عناصر الشرطة السيارة فتبين لهم أنها تتجاوز المستويات المسموح بها".
وعلى صاحب السيارة (23 عاما) أن يسدد غرامات عدة لـ"مخالفته قانون السير وقيادة سيارة غير مرخصة لا تحمل لوحة أرقام" لاستردادها.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تصادر سيارة "بات مان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.