عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موسكو تصادر سيارة بات مان

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

صادرت الشرطة الروسية سيارة الرجل الوطواط المعروفة باسم "باتموبيل" في موسكو، بعدما رصدتها تسير بدون لوحة أرقام ومع مقاسات مخالفة للأنظمة المعمول بها.



وتقدر قيمة السيارة بـ55 مليون روبل (770 ألف يورو)، وذكرت وسائل إعلام أن السيارة صنعت في الولايات المتحدة وأدخلت عليها تحسينات في روسيا.

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وذكرت وسائل الإعلام أن السيارة البالغ طولها 6 أمتار وعرضها 4 أمتار أوقفت، السبت، من قبل شرطة المرور في وسط العاصمة الروسية.

وأوضحت شرطة موسكو، في بيان: "السيارة غير مسجلة لدى الهيئات الرسمية، ولا تملك رخصة لنوع السيارات هذا أو إذنا بالسير على الطرقات".

وأضافت: "قاس عناصر الشرطة السيارة فتبين لهم أنها تتجاوز المستويات المسموح بها".

وعلى صاحب السيارة (23 عاما) أن يسدد غرامات عدة لـ"مخالفته قانون السير وقيادة سيارة غير مرخصة لا تحمل لوحة أرقام" لاستردادها.