ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

بنغازي – سبوتنيك. وقال المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوداعي عسكرية لوكالة "سبوتنيك" إن "محور بوسليم يشهد اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة الآن بين مليشيات حكومة الوفاق وحدات قوات الجيش الوطني الليبي".

وأشار المصدر إلى أن "مليشيات حكومة الوفاق تقوم باستهداف مواقع للجيش الوطني الليبي بقذائف الهاون منذ ساعات الصباح الاولى وحتى المساء".

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت العاصمة الألمانية برلين، استضافت في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.