دبي - بواسطة محمد فارس

اعلنت شركة كانون مؤخرًا عن نظام CR-S700R Robotic Camera System الذي يتيح تشغيل كاميرات وعدسات EOS عن بُعد، يسهل هذا النظام لهيئات البث أو المصورين تشغيل الكاميرات عندما تكون في حاجة إلى وضعها في مواقع لا يمكن تشغيلها يدويًا مع القدرة على التحكم في وظائف التحريك والإمالة والدوران وبدء وايقاف التسجيل.

© alqiyady الإعلان عن CR-S700R نظام روبوت لكاميرات تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي من كانون

تسوق كانون لنظام CR-S700R انه عبارة عن نظام للتحكم عن بعد لالتقاط الصور الثابتة

مع امكانية استخدامه أيضًا لتصوير الفيديو عن طريق الكاميرات والعدسات المتوافقة وهي:

– كاميرا EOS-1D X Mark II

– كاميرا EOS-1D X Mark III

– EF 11-24mm F4L USM

– EF 16-35mm F2.8L III USM

– عدسة EF 24-70mm F2.8L II USM

– EF 70-200mm F2.8L IS II USM

– EF 24-105mm F4L IS II USM

– عدسة EF 100-400mm F4.5 -5.6L IS II USM

يشتمل هذا النظام على صندوق صغير وخفيف الوزن مع وحدة تحكم كاميرا IP CR-G100،

يتيح تطبيق الكاميرا عن بُعد CR-A100 (الذي يباع بشكل منفصل) للمستخدمين التحكم

في عدة كاميرات من جهاز كمبيوتر وعرض صور حية وتشغيل كاميرا عن بُعد أو التصوير

في وقت واحد باستخدام كاميرات متعددة.

© alqiyady الإعلان عن CR-S700R نظام روبوت لكاميرات تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي من كانون

باستخدام آلية من النوع المركزي التي تدور حول محور مركزي عموديًا على المحور البصري

للعدسة، يمكن للرأس الروبوتي القيام بوظائف مثل التكبير والتحريك والإمالة وتدوير الكاميرا

المرفقة في مساحة صغيرة مع الحد الأدنى من التبديل من الوزن والتوازن. شاهد ايضاً | بالفيديو، شاهد روعة روبوتات Bolt في تصوير احد الإعلانات التجارية

يمكن أن يكون حل التحكم عن بُعد مثاليًا لتصوير الموضوعات التي تتحرك بسرعة

مع القدرة على الدوران بنصف قطر دائرة يصل إلى 260 ملم، تساعد وحدة التحكم

في الكاميرا IP CR-G100 على التخلص من الاتصالات السلكية المعقدة والضخمة،

مما يعني أنه يمكن لشخص واحد تشغيل كاميرات متعددة.

© alqiyady الإعلان عن CR-S700R نظام روبوت لكاميرات تصوير الفيديو والتصوير الفوتوغرافي من كانون

يتوفر أيضًا برنامج الكمبيوتر الشخصي (المرخص بنظام Robotic Camera System CR-S700R)

بشكل منفصل للتحكم في الكاميرا باستخدام وحدة تحكم كاميرا IP CR-G100، مما يعمل

على تبسيط سير العمل عند التقاط الصور الثابتة او تصوير الفيديو في الستوديو.

* سعر وتوافر نظام CR-S700R Robotic Camera System

من المقرر أن يتاح نظام CR-S700R والتطبيق للكاميرا CR-A100 بداية من شهر مارس 2020،

لم يتم بعد الإعلان عن السعر ولكن اذا اردت ان تعرف المزيد من المعلومات يرجى الاتصال

بوكيل كانون في بلدك أو بوكيل المبيعات الإقليمي.

