عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـ800 يورو.. هاتف ألماني ذكي مصنوع من الكربون

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "كربون موبايل" Carbon Mobile عن هاتفها الذكي Carbon 1 MK II الجديد، الذي يأتي مصنوعا من مادة الكربون بنسبة 5%، والتي تجمع بين خفة الوزن والصلابة في آن واحد.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الهاتف الذكي Carbon 1 MK II الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، يبلغ وزنه 125 جراما فقط، في حين يبلغ سُمك جسمه 6.3 ملم فقط.

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ويشتمل الهاتف الذكي Carbon 1 MK II الجديد على شاشة AMOLED قياس 6 بوصات بدقة وضوح Full HD البالغة 2160 × 1080 بيكسل، مع زجاج الحماية جوريلا 6.

ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة وضوح 16 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة وضوح 20 ميجابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المعالج ثماني النوى Helio P90 من شركة Mediatek، مع ذاكرة وصول عشوائي “RAM” سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

وأعلنت "كربون موبايل" عن طرح الهاتف Carbon 1 MK II المزود بتقنية اتصالات المجال القريب “NFC” في الصيف بسعر يبلغ 800 يورو.