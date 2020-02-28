عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيسبوك يواجه شائعات كورونا القاتلة بخطة جديدة

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ضمن مساعي دولية لمكافحة فيروس كورونا coronavirus بشتى الطرق، بما في ذلك مكافحة الشائعات التي تتعلق بالوباء، أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook عن خطته لمكافحة الفيروس بطريقته الخاصة.



وبحسب موقع engadget.com فإن فيسبوك Facebook تبذل جهدها في مجال محاربة المعلومات المغلوطة المتعلقة بالمرض، من خلال وقف نشر أي إعلانات أو أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة بلبلة عالمية تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا تتعلق باكتشاف علاجات جديدة لفيروس كورونا coronavirus.

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وأكدت إدارة فيسبوك Facebook من خلال موقع Business Insider أن الإدارة طبقت مؤخرا حزمة من السياسات تضمن فرض رقابة صارمة على جميع الإعلانات والإشعارات الخاصة بفيروس كورونا coronavirus والتي تظهر أمام مستخدمي الموقع وحظر الجهات والمصادر المسؤولة عنها بشكل نهائي.

وتأتي سياسات فيسبوك Facebook الأخيرة لمكافحة الشائعات والأخبار المغلوطة بعد انتقادات عديدة طالت إدارة الموقع خلال العامين الماضيين بسبب سماحها لظهور إعلانات سياسية مضللة ساهمت في تضليل الرأي العام داخل العديد من الدول حول العالم.

والجدير بالذكر أن إدارة تطبيق المحادثات الشهير واتساب whatsapp التابع لفيسبوك Facebbok كانت قد حذرت المستخدمين في وقت سابق النقر أو مشاركة الروابط والإعلانات التي ما هي إلا فيروسات خبيثة تُرسل إليهم من مصادر مجهولة تحتوي على أخبار كاذبة وشائعات تتناول وصول باحثين صينيين إلى علاج طبيعي دائم ونهائي لفيروس كورونا coronavirus باستخدام الماء المغلي والثوم.