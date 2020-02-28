شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مؤسسة تشارك في معرض جامعة الشارقة بخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، معرض التدريب والتوظيف الأول بفرع جامعة الشارقة بمدينة خورفكان، بحضور عدد من مسؤولي الفرع، ورؤساء ومديري مجالس ودوائر الجهات الحكومية والخاصة في المنطقة.

شارك في المعرض 22 مؤسسة وطنية بهدف استقطاب الطلبة للفرص التدريبية المتاحة لديهم في التخصصات المختلفة. وقام الشيخ سعيد بن صقر القاسمي بجولة في المعرض، واطلع على الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها الطلبة، وسير العملية التدريبية والدعم الذي تقدمه الجهات المشاركة، ثم كرم المشاركين والجهات الداعمة للمعرض.

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