ليبيا... تعليمات عاجلة لشراء 6 ملايين كمامة واقية لمواجهة "كورونا"

بنغازي – سبوتنيك. وقال وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "دولة رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني قد أصدر تعليمات عاجلة للوزارة بشراء 6 ملايين كمامة واقية، و200 ألف قناع للوجه المعروف باسم N95″"، لمواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر في عشرات الدول حول العالم".

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وأكد البيان على أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء شملت توفير الأدوية اللازمة من المضادات الحيوية، ولباس خاص بمكافحة العدوى للعاملين بالقطاع الصحي، وأغطية معقمة للعمليات ومستحضرات للعناية عن طريق جهاز الإمداد الطبي".

وأضاف: "قد أصدرت تعليمات بتشكيل لجنة تتكون من وزيري الصحة والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتشديد الرقابة على وحدات الرقابة الصحية بالمنافذ، واستمرار إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين، لمنع انتقال فيروس كورونا للبلاد".

يشار إلى أن ليبيا لم تسجل حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا.

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وفي السياق، أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2788 والإصابات المؤكدة إلى 78 ألفا و824 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".